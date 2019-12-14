Общество
ИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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Общество
Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака
Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Происшествия
На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик
"Установлено, что сегодня, 14 декабря 2019 года, на территории строительной площадки многоквартирного дома, расположенной по улице Луначарского в городе Карпинск, при проведении строительных работ по подъему груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги по улицу Луначарского башенного крана", - говорится в сообщении.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Гаджеты
MSI представила карты Radeon RX 5500 XT
Компания MSI представила новые карты AMD Radeon RX 5500 XT линеек Gaming и Mech.
Футбол
«Реал Сосьедад» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Футбол
«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии
Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Уотфорд».
Общество
Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Кино
РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь
Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года.
Политика
Песков подтвердил разговоры на повышенных тонах в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Париже во время переговоров были попытки перейти на повышенные тона.
Биатлон
Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира
Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 6 километров на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Политика
В Киеве заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Общество
В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Здоровье
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Происшествия
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
Авто
Предновогодние скидки на автомобили начали действовать в России
Общество
Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения
В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Религия
Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.