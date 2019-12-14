Общество

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Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

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Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

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Грузия оценила потери из-за России

Lenta.ruвчера в 07:56

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REGNUMвчера в 07:51

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Известиявчера в 08:37

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАССвчера в 07:14
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Общество

Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака

Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
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Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
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На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик

"Установлено, что сегодня, 14 декабря 2019 года, на территории строительной площадки многоквартирного дома, расположенной по улице Луначарского в городе Карпинск, при проведении строительных работ по подъему груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги по улицу Луначарского башенного крана", - говорится в сообщении.
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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
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Фигуристка Загитова останется в сборной России

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MSI представила карты Radeon RX 5500 XT

Компания MSI представила новые карты AMD Radeon RX 5500 XT линеек Gaming и Mech.
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«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Уотфорд».
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Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
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Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

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В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере

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РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года.
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Песков подтвердил разговоры на повышенных тонах в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Париже во время переговоров были попытки перейти на повышенные тона.
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Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 6 километров на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
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В Киеве заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости 12 декабря в 22:03
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В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час

Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
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Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
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Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики

Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
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Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
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Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
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Предновогодние скидки на автомобили начали действовать в России

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Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения

В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
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Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

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Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
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Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 03:10
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