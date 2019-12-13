Общество

ИзвестияИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

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Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.ру07:19

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАСС07:14
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
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