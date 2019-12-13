Общество
ИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США
Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Армия и оружие
Турецкий ударный беспилотник был сбит над Триполи армией Хафтара
Средства ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили турецкий ударный беспилотник над Триполи.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Политика
Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года
Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Политика
Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду
Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
Политика
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе воссоединилась с бывшим мужем на празднике сына
На семейном торжестве присутствовали и старшие сыновья Плетнева: 12-летний Георгий, а также восьмилетний Федор от актрисы Лидии Милюзиной.
Наука
Самой древней собакой в мире признали щенка, обнаруженного в Якутии
В Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка возрастом 18 тысяч лет.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Фигурное катание
Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой
"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.
Общество
Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником.
Общество
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании
Три российские компании исключены из санкционного списка минфина США, сообщается 13 декабря на официальном сайте ведомства.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
В США базовая конфигурация Mac Pro оценивается в 5 999 долларов, а по текущему курсу это 380 тыс. рублей.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Происшествия
Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»
Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Происшествия
Найден второй погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Число погибших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до двух.
Происшествия
Экс-строителю космодрома Восточный заменили условный срок на реальный
Вместо условного срока фигурант одного из дел о хищениях на космодроме Восточный получил реальное лишение свободы на пять лет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".