Общество
ИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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Политика
Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс
Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Наука
Ученые усовершенствовали метод определения структуры кристаллов белка
Международный коллектив ученых предложил оптическую систему, позволяющую увидеть белковый кристалл в рентгеновском излучении и поместить его в центр пучка.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Здоровье
Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента
Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Единоборства
Рой Джонс считает, что Нурмагомедов может победить Мейвезера
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на приостановку карьеры Загитовой
Политика
Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря
Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Здоровье
Врачи главной детской больницы Башкортостана написали письмо Путину
Почему ради статистики российские врачи идут на должностные преступления Авторы открытого письма рассказали о проблемах больницы.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Шоу-бизнес
Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака
Британский актёр театра, кино и телевидения Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Политика
CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа
Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Космос
«Хаббл» снял комету Борисова в момент сближения с Солнцем
12 октября этого года космическому телескопу "Хаббл" удалось сделать серию снимков кометы Борисова, пролетающей со скоростью более 175 тысяч километров в час на расстоянии примерно 420 миллионов километров от Земли.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Политика
Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото в Крыму
Российскую журналистку не пустили на Украину из-за опубликованных в соцсетях фотографий из Крыма.
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Транспорт
Некоторые станции МЦД могут переименовать
Название некоторых станций Московских центральных диаметров планируется изменить, чтобы упростить навигацию для пассажиров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Здоровье
Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.
Общество
ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.