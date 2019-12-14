Общество

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Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

РИА Новостивчера в 14:30

Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную политику на три года

Sputnik Грузиявчера в 12:52

Грузия оценила потери из-за России

Lenta.ruвчера в 07:56

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Известиявчера в 08:37

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

REGNUMвчера в 07:51

Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.рувчера в 07:19

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАССвчера в 07:14
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Политика

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Международный коллектив ученых предложил оптическую систему, позволяющую увидеть белковый кристалл в рентгеновском излучении и поместить его в центр пучка.
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Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
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Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
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Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
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Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды

Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
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На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
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Врачи главной детской больницы Башкортостана написали письмо Путину

Почему ради статистики российские врачи идут на должностные преступления Авторы открытого письма рассказали о проблемах больницы.
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В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
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CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа

Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
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«Хаббл» снял комету Борисова в момент сближения с Солнцем

12 октября этого года космическому телескопу "Хаббл" удалось сделать серию снимков кометы Борисова, пролетающей со скоростью более 175 тысяч километров в час на расстоянии примерно 420 миллионов километров от Земли.
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Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
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Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото в Крыму

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за опубликованных в соцсетях фотографий из Крыма.
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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
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Некоторые станции МЦД могут переименовать

Название некоторых станций Московских центральных диаметров планируется изменить, чтобы упростить навигацию для пассажиров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.
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ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
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