Экономика

ИзвестияИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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с чего всё началось

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.
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Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную политику на три года

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В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

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В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Известия08:37

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАСС07:14
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Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
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МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
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Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
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Как пишет газета «Известия» 13 декабря, у петербургского банка похитили активы, поэтому он утратил собственные средства.
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Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

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РФС отстранил Евгения Гинера от футбола

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
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Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

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В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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Киев и Вашингтон обсуждают возможный визит Зеленского в Белый дом

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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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На Украине пытались уничтожить документы о проверке колледжа в Одессе

Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области.
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В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G

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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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МЧС предупредило о гололедице в Москве

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
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Терри в «Челси» заставлял Смертина поедать свои козявки

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Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
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В санкциях против России увидели положительный эффект

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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
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