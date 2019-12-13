Общество
РИА НовостиВ Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе. По его словам, обострение отношений с Россией привело к обесцениванию лари.
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с чего всё началось
Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.ТАСС07:14
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