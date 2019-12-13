Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе. По его словам, обострение отношений с Россией привело к обесцениванию лари.

В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Политика МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Происшествия Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

Политика Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Шоу-бизнес Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.

Политика Меркель объяснила причину продления антироссийских санкций Комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, Ангела Меркель заявила о недостаточном продвижении в урегулировании украинского конфликта.

Музыка Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Спорт Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией Комитет спортсменов WADA не собирался подавать апелляцию WADA ранее разрешило российским спортсменам в нейтральном статусе соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на отстранение России на четыре года.

Экономика Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.