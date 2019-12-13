Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе. По его словам, обострение отношений с Россией привело к обесцениванию лари.
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В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

РИА Новости14:30

Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную политику на три года

Sputnik Грузия12:52

Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.ру07:19

Грузия оценила потери из-за России

Lenta.ru07:56

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

REGNUM07:51

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Известия08:37

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАСС07:14
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Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Слово и Дело 18:31
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости 16:47
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ вчера в 05:43
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Политика

МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском вчера в 04:25
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Энергетика

Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Центр энергетической экспертизы 11 декабря в 03:30
Политика

В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений

Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения.
РЕН ТВ 14:55
Общество

Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
ТАСС 12:36
Политика

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
ТАСС 20:28
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 21:03
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек

В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Uznayvse.ru 10:57
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня вчера в 12:48
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит 07:14
Политика

Меркель объяснила причину продления антироссийских санкций

Комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, Ангела Меркель заявила о недостаточном продвижении в урегулировании украинского конфликта.
Деловое.ТВ 09:14
Музыка

Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Пятый канал 21:07
Общество

В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
RT на русском 22:03
Происшествия

Аваков: у подозреваемого в убийстве Шеремета нашли мину

Свободная Пресса 21:01
Шоу-бизнес

Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

Культуромания вчера в 01:25
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 04:28
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Спорт

Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией

Комитет спортсменов WADA не собирался подавать апелляцию WADA ранее разрешило российским спортсменам в нейтральном статусе соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на отстранение России на четыре года.
Pravda.Ru вчера в 07:15
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
РИА Новости 11 декабря в 05:42
Общество

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
РБК 22:18
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM 10:44
Политика

Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Lenta.ru 16:24
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