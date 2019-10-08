Экономика

РБКРБКВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
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В Грузии оценили потери туриндустрии в июле — августе

RT на русскомвчера в 21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35

Турпоток россиян в Грузию уменьшился на 20% в сентябре

РЕН ТВвчера в 23:20

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 22:36

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19
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Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Футбол

Призер модельного конкурса пообещала раздеться ради «Челси»

Совсем недавно Лопес отметилась личным достижением, став призером весьма специфического конкурса красоты "Мисс Бум Бум 2019".
Московский Комсомолец 07 октября в 09:33
Футбол

Властимил Петржела: Комличенко нужно переходить в более сильный клуб

В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо.
Советский спорт вчера в 18:20
Происшествия

Незарытые детские могилы нашли на кладбище в Барнауле

Несколько детских могил уже неделю стоят незарытыми в поселке Власиха в Барнауле.
Телеканал 360° вчера в 01:39
Политика

Песков счёл рецидивом новую часть доклада сената США о «вмешательстве»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вторую часть доклада комитета сената США по разведке о «российском вмешательстве».
RT на русском вчера в 23:59
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru вчера в 05:08
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес

«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Кино

В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 07 октября в 04:25
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Здоровье

Красноярцам напомнили правила выбора безопасной незамерзайки

В управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать безопасную незамерзающую стеклоомывающую жидкость в связи с тем, что приближается период отрицательных температур.
НГС24 вчера в 22:05
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Политика

Александр Калашников возглавил ФСИН

С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области.
Газета.Ru вчера в 09:18
Экономика

Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК вчера в 17:00
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru вчера в 11:35
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля

«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06
Хоккей

Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне после дисквалификации за употребление кокаина.
Российская газета вчера в 23:44
Политика

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
РИА Новости вчера в 04:34
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv вчера в 01:19
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

В ведомстве предупредили, что при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее.
Телеканал 360° 00:41
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Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
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