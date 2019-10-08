Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ

Речь идёт о десятках миллионах долларов. Из-за запретов авиарейсов из России Грузия в июле и августе потеряла около 113 млн рублей. Об этом в интервью телекомпании «Имеди» сообщила глава Национальной администрации туризма республики Мариама Квривишвили, передаёт «РИА Новости».
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Газета.Ru07:42

Убытки Грузии: урок другим странам, принимающим туристов из России

REGNUM07:50

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35

В Грузии оценили ущерб от отсутствия авиасообщения с Россией

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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

iReactor 07 октября в 03:33
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
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Авто

BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe

Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
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В Германии задержали одного из подозреваемых в стрельбе у синагоги

Полиция немецкого города Галле, в котором ранее произошла стрельба у местной синагоги с как минимум двумя погибшими, сообщила о первом задержанном по данному делу.
REGNUM 08:39
Политика

Встреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября

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Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Армия и оружие

ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии

Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
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«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
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Три автомобиля столкнулись на Сахалине

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Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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Межзвездная комета оказалась ядовитой

Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
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Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
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Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика

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Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
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Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
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Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
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Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
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На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
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Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве

Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
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