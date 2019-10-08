Политика
Мой БрянскВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ
Речь идёт о десятках миллионах долларов. Из-за запретов авиарейсов из России Грузия в июле и августе потеряла около 113 млн рублей. Об этом в интервью телекомпании «Имеди» сообщила глава Национальной администрации туризма республики Мариама Квривишвили, передаёт «РИА Новости».
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
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