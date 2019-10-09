Политика
РБКВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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