Политика

РБКРБКВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
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В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 22:36

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

В Грузии оценили ущерб от отсутствия авиасообщения с Россией

RT на русскомвчера в 21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

Грузия объявила, сколько потеряла из-за прекращения авиасообщения с Россией

URA.Ruвчера в 22:24

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19
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Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru вчера в 09:23
Политика

Киев признал срыв разведения сил в Донбассе

Газета.Ru 07 октября в 09:06
Гаджеты

65-ваттный смартфон Oppo понравится поклонникам боевых роботов

Компания Oppo собирается 10 октября провести пресс-конференцию, на которой ожидается анонс нескольких продуктов, включая презентацию специальной версии смартфона Reno Ace.
iXBT.com вчера в 01:40
Хоккей

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
REGNUM 00:46
Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета 07 октября в 23:30
Здоровье

Врачи рассказали, как ногти могут предупредить о раке

Утолщенные или расщепленные ногти либо же неожиданное появление выпуклостей на ногтях могут быть подсказкой организма о развитии рака легких.
Вечерний курьер вчера в 13:37
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей вчера в 11:47
Происшествия

Мэра мексиканского города проволокли по улицам

Глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас в штате Чьяпас Хорхе Эскандон пострадал в столкновениях с местными жителями, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 22:13
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия вчера в 23:00
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Финансы

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Политика

В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения

Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ 07 октября в 23:45
Общество

ВЦИОМ назвал долю экономящих энергоресурсы россиян

Каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается экономить их потребление — 57%.
РБК вчера в 04:05
Спорт

Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru вчера в 08:19
Политика

Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Космос

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI вчера в 14:41
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Футбол

Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе

Нева Спорт 07 октября в 07:18
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
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