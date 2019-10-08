Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Известия22:36

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новости18:40

Турпоток россиян в Грузию уменьшился на 20% в сентябре

РЕН ТВ23:20

В Грузии оценили потери туриндустрии в июле-августе

RT на русском21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБК22:35

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газета16:28

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАСС16:19
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
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Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях визового беспредела со стороны Вашингтона.
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Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru 19:11
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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
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Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

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Экс-начальника колонии Кокорина и Мамаева объявили в розыск

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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

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Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
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Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск против Министерства транспорта РФ в Европейский суд из-за прекращения полетов.
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Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией

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В Казахстане произошло землетрясение

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
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Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

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