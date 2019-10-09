Экономика

ИзвестияИзвестияВ Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией. Об убытках телекомпании «Имеди» рассказала глава национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили. По ее словам, страна недосчиталась $57 млн в июле и $56 млн в августе.
Читать в источнике
Комментировать103

Подробнее о событии

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35

Турпоток россиян в Грузию уменьшился на 20% в сентябре

РЕН ТВвчера в 23:20

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

Ущерб от запрета на полёты в Россию назвали в Грузии

News.ruвчера в 19:41

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

В Грузии оценили потери туриндустрии в июле-августе

RT на русскомвчера в 21:43

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:50, Ашберн
Футбол

Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры

По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
Нева Спорт 07 октября в 06:10
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка

Гости победили во встрече в овертайме со счетом 4:3. В составе «королей» гол забил Илья Ковальчук.
Sportbox.RU вчера в 23:50
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Армия и оружие

Крым и юг России защитят сверхмощными радарами

Lenta.ru 00:36
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

REGNUM вчера в 23:06
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Хоккей

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
REGNUM 00:46
Происшествия

Четырехлетний мальчик скончался после ДТП в больнице Брянска

В больнице скончался четырехлетний мальчик. Авария произошла вечером 7 октября на Речной улице.
Известия вчера в 06:58
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 07 октября в 13:06
Экономика

Многодетные семьи начали получать по 450 тыс. рублей на ипотеку

Интерфакс вчера в 05:32
Политика

В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом

ТАСС 06 октября в 17:06
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск против Министерства транспорта РФ в Европейский суд из-за прекращения полетов.
Известия вчера в 10:52
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ вчера в 13:10
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

В РПЦ разъяснили отношение к абортам

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Век 07 октября в 03:17
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК вчера в 13:41
Армия и оружие

Нацисты Яроша грозятся перебросить на Донбасс тысячи боевиков

Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».
Новостной фронт вчера в 08:25
Гаджеты

Смартфон совершенно нового типа. Представлен Essential Phone 2 от создателя Android

iXBT.com вчера в 23:36
Кино

Опубликован трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

Премьера проекта прошла в марте 2013 года.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное