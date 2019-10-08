Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой. При этом в прошлом году каждый пятый турист в Грузии был из России.
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с чего всё началось

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Известия22:36

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБК22:35

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ТАСС16:19

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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новости18:40

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Российская газета16:28

В Грузии оценили потери туриндустрии в июле-августе

RT на русском21:43
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Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
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Джампаоло установил антирекорд в «Милане»

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