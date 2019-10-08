Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ. Анализ данных за июль-август показал потери для этой сферы в 113 млн долларов, передает ТАСС заявление главы Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

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