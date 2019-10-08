Экономика
Российская газетаВ июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ. Анализ данных за июль-август показал потери для этой сферы в 113 млн долларов, передает ТАСС заявление главы Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
Авто
Ford обновил модели Galaxy и S-Max
Компания Ford представила обновленные модели — минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max.
Коммерсантъ 04:33
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру 01:58
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания 07:09
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Здоровье
Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов
Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Интернет
Роскачество составило список лучших мессенджеров
Наиболее защищенными мессенджерами на iOS признаны Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
Аргументы и Факты 02:25
Культура
Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом
Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Российская газета 09:02
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
RT на русском 06 октября в 14:25
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Германии
Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru 10:31
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Космос
«Протон-М» с двумя спутниками отправится в полет с Байконура
Российская газета 17:34
Армия и оружие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Политика
Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты
Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.
РИА Новости 19:39
Экономика
В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
РБК 19:35
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru вчера в 13:20
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00