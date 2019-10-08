Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

с чего всё началось

Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой. При этом в прошлом году каждый пятый турист в Грузии был из России.

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

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