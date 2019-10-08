Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой. При этом в прошлом году каждый пятый турист в Грузии был из России.
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с чего всё началось

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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В Грузии оценили потери туриндустрии в июле-августе

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Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАСС16:19
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«Роскосмос» разработал аппарат, маскирующийся от спутников-шпионов

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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
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«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
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WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Политика

Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

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Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

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Русская Планета вчера в 04:42
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
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Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание

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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
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