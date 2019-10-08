Политика
РИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой. При этом в прошлом году каждый пятый турист в Грузии был из России.
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с чего всё началось
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
ТАСС вчера в 15:34
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Интернет
Роскачество составило список лучших мессенджеров
Наиболее защищенными мессенджерами на iOS признаны Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
Аргументы и Факты вчера в 02:25
Здоровье
Челябинский малыш, родившийся в Турции, благополучно доставлен домой
Женщина вместе с малышом благополучно прилетела в Челябинск, прямо у трапа их встретили врачи.
Курс дела 01:05
Общество
РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех
В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
Суть событий вчера в 04:57
Футбол
Месси думал об уходе из «Барселоны» из-за проблем с деньгами
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси думал об уходе из каталонской команды в 2013 году из-за финансовых трудностей.
Матч ТВ 03:44
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Российская газета 03:19
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Здоровье
Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей
Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва 06 октября в 18:24
Энергетика
Арктические проекты нефтяников предлагают обложить новым налогом
К новым арктическим проектам было предложено применить экспериментальный нефтяной налог — налог на добавленный доход (НДД).
URA.Ru 03:07
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 07 октября в 13:34
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Экономика
Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 «опорных групп».
Якутия 24 вчера в 18:20
Экономика
РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Футбол
Голованов рассказал, как родилась фраза «Боже мой» после ляпа Филимонова
Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, как родилась легендарная фраза «Боже мой».
Чемпионат 03:35
Футбол
Следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Нагельсманн
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 03:17
Общество
Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг
Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.
Ведомости вчера в 19:40
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Происшествия
Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Телеканал 360° 01:52
Общество
России предрекли катастрофические последствия глобального потепления
В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
Lenta.ru вчера в 17:37
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета вчера в 02:44
Происшествия
Взрыв газовой трубы в Петербурге попал на видео
В центре Санкт-Петербурга взорвалась газовая труба, после чего начался пожар — пламя поднималось на несколько метров.
Lenta.ru 03:12
Общество
Полиция хочет взыскать с оппозиции 18 миллионов рублей
По первому иску - к Навальному и другим политикам - полиция хочет получить 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за несогласованную акцию, прошедшую 27 июля.
Вести Подмосковья вчера в 07:55