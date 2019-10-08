Политика
РИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Экономика
Банки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости
Крупнейшие финансовые организации считают, что источник новостей о массовых утечках данных мог иметь коммерческий интерес.
Известия вчера в 15:00
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43
Общество
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Армия и оружие
Как избежать краха России?
Чтобы Россия не была целью, она должна поддерживать, укреплять и не расходовать зря природную силу народов РФ.
Rusvesna.su вчера в 20:59
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости вчера в 02:05
Экономика
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Политика
СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Названы продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа вчера в 22:28
Культура
Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе
Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 15:17
Общество
Тимати выиграл суд у рэпера L’One
Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 13:54
Футбол
Футбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона
В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.
Вести.Ru 01:37
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».
Privet-Rostov.ru 00:45
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
ТАСС вчера в 15:34
Общество
Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36