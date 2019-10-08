Политика
РИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, участники которого попытались захватить здание парламента.
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с чего всё началось
Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Интерфакс 07 октября в 09:08
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Происшествия
В Германии разбился американский истребитель F-16
Ореанда-Новости вчера в 11:39
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, заявила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.
Lenta.ru 03:47
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Хоккей
Мисюль: Кормье показывал: мол, давай краги сбросим. Ну я и согласился
Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль рассказал о драке с нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье.
Чемпионат вчера в 17:27
Здоровье
Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:02
Армия и оружие
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Футбол
Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон
Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.
Российская газета 02:30
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Происшествия
Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела
Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Армия и оружие
СКР возбудил шесть уголовных дел после обстрелов ВСУ Донбасса
Следственный комитет России возбудил шесть новых уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 9 октября пресс-служба СКР.
REGNUM 02:30
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Футбол
Истекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини
Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини истекла.
МК-Спорт вчера в 07:13
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия
В центре Петербурга насмерть сбили мужчину
Gazeta.SPb 03:39
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Авто
Volkswagen Teramont получит укороченный вариант Cross Sport
Концепт большого купе-кроссовера Volkswagen Atlas Sport (Atlas – это Teramont в США), представленный в 2018 году на автосалоне в Нью-Йорке, станет серийным.
Автоновости дня 07 октября в 07:36
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31