Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

с чего всё началось

Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, участники которого попытались захватить здание парламента.

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».

Экономика Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.

Политика Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу 18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.

Политика Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, заявила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.

Финансы Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Армия и оружие Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.

Футбол Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.

Происшествия Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.

Энергетика Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.

Армия и оружие СКР возбудил шесть уголовных дел после обстрелов ВСУ Донбасса Следственный комитет России возбудил шесть новых уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 9 октября пресс-служба СКР.

Футбол Истекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини истекла.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Общество Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.

Авто Volkswagen Teramont получит укороченный вариант Cross Sport Концепт большого купе-кроссовера Volkswagen Atlas Sport (Atlas – это Teramont в США), представленный в 2018 году на автосалоне в Нью-Йорке, станет серийным.