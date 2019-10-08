Политика
РИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, его участники попытались захватить здание парламента.
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с чего всё началось
Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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Новый Chevrolet Colorado дебютирует с более яркой внешностью
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Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Pravda.Ru 06:18
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«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
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Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Армия и оружие
Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах
Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы без рамок, календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43
Политика
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по «делу Байдена»
Украинские внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, как он утверждает, свидетельствуют о давлении США на украинские правоохранительные органы по "делу Байдена".
РИА Новости 06:57
Армия и оружие
Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию
Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.
Вести.Ru 05:03
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru 07 октября в 14:17
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Последствия ДТП с гибелью 4 подростков под Волгоградом попали на видео
Последствия смертельного ДТП, в котором погибли четверо подростков, попали на видео.
ИА Городские вести. Волгоград 02:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России автомобили Nissan Note и Nissan Tiida.
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В Риме Моника Беллуччи появилась на публике в полупрозрачном корсете
Папарацци запечатлели известную киноактрису Монику Беллуччи с новой прической и в полупрозрачном корсете черного цвета.
Discover24 06:34
Общество
Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде
Тимати прокомментировал свою победу в суде над рэпером Леваном Горозией, известным как L’One.
Lenta.ru вчера в 23:09
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
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Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей
Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
MedikForum.ru вчера в 08:31
Футбол
Юрий Семин: «Если „Локомотиву“ дали бы дополнительный день на подготовку к „Атлетико“, результат был бы другим»
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Спорт-Экспресс 01:45
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Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru вчера в 11:59
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Политика
В Абхазии проходит инаугурация президента Рауля Хаджимбы
9 октября в 12:00 в Абхазии началась церемония вступления в должность избранного на второй срок президента республики Рауля Хаджимбы.
REGNUM 05:10
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
RT на русском 06:14
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Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
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Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
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