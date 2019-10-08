Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, его участники попытались захватить здание парламента.
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с чего всё началось

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новостивчера в 18:40

Подробнее о событии

Грузия понесла многомиллионные убытки от потери туристов из России

РЕН ТВ04:49

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35

В Грузии оценили ущерб от отсутствия авиасообщения с Россией

RT на русскомвчера в 21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 22:36
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Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Экономика

Россияне стали меньше брать займы до зарплаты

Микрофинансовые организации (МФО) в июне-августе выдали россиянам 4,27 млн займов против 4,66 млн в июне-августе прошлого года, при этом сокращение произошло за счет займов до зарплаты, отмечено в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Вести.Финанс 02:43
Политика

Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

Газета.Ru 05:00
Происшествия

Источник радиации обнаружили в поезде Берлин-Москва

Газета.Ru 04:57
Общество

Госдума уменьшает возраст для выхода на негосударственную пенсию

Законопроектом устанавливается, что граждане смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в то время как выход на страховую (обычную) пенсию останется после его повышения с 1 января 2019 года неизменным - 60 и 65 лет соответственно.
Росбалт вчера в 08:05
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Гаджеты

Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android

Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Гаджеты

Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro

Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.
Экономика сегодня 07 октября в 20:33
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Общество

России предрекли катастрофические последствия глобального потепления

В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
Lenta.ru вчера в 17:37
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Здоровье

Елена Малышева назвала пять профессий с наибольшим риском инсульта

Елена Малышева в новом выпуске рассказала, специалисты каких профессий попадают в зону риска возникновения инсульта.
Газета Кемерова вчера в 00:45
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Общество

В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру

Российская газета 01:00
Гаджеты

Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra 07 октября в 13:17
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

Известия 04:19
Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

РБК 04:55
Политика

Шойгу пожурил командиров за чванство и самодурство

Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни.
Lenta.ru 04:50
Шоу-бизнес

У Ани Лорак заметили округлившийся живот

В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.
ГЛАС.RU 07 октября в 11:11
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Экономика

Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики

По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
REGNUM 03:34
Здоровье

Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени

Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru вчера в 11:35
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