Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, его участники попытались захватить здание парламента.
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с чего всё началось

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новостивчера в 18:40

Подробнее о событии

Грузия понесла многомиллионные убытки от потери туристов из России

РЕН ТВ04:49

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Известиявчера в 22:36

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

В Грузии оценили ущерб от отсутствия авиасообщения с Россией

RT на русскомвчера в 21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Заворотнюк продолжает бороться с раком в клинике для тяжелобольных

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую на прошлой неделе выписали из московской клиники, где она проходила лечение от онкологического заболевания, перевели в другую частную клинику.
REGNUM 04:26
Экономика

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Lenta.ru 06:15
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Футбол

Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.
Чемпионат 06:28
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Авто

Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей

Motor 06:45
Экономика

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия 05:20
Здоровье

На Ставрополье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, с 27 сентября по 3 октября 2019 года в медучреждения с клиникой ОРВИ обратились 11654 жителя Ставрополья.
Победа 26 вчера в 00:45
Авто

Стартовало производство Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
За рулем Кубань 02:51
Армия и оружие

Иран начал необъявленные военные учения на границе с Турцией

Взгляд.ру 06:30
Кино

Звезды сериала «Сваты» спустя 11 лет

SM News вчера в 04:02
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Энергетика

Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Единоборства

Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне

Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Pravda.Ru 06:18
Наука

В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки

Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Российская газета 04:35
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%.
Известия 02:10
Общество

РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех

В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
Суть событий вчера в 04:57
Гаджеты

«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Политика

Совет директоров «Почты России» возглавил вице-премьер Акимов

«Назначить члена совета директоров АО «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров указанного акционерного общества», — сказано в документе.
Известия 05:06
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Lenta.ru 06:17
Футбол

Чемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
РБК вчера в 11:16
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