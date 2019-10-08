Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

с чего всё началось

Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, его участники попытались захватить здание парламента.

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

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