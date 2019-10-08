Политика
РИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента. В центре грузинской столицы состоялся массовый митинг, его участники попытались захватить здание парламента.
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с чего всё началось
Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжает бороться с раком в клинике для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую на прошлой неделе выписали из московской клиники, где она проходила лечение от онкологического заболевания, перевели в другую частную клинику.
REGNUM 04:26
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Футбол
Месси назвал лучших тренеров в своей карьере
Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.
Чемпионат 06:28
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Экономика
Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Здоровье
На Ставрополье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, с 27 сентября по 3 октября 2019 года в медучреждения с клиникой ОРВИ обратились 11654 жителя Ставрополья.
Победа 26 вчера в 00:45
Авто
Стартовало производство Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
За рулем Кубань 02:51
Кино
Звезды сериала «Сваты» спустя 11 лет
SM News вчера в 04:02
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика
Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Pravda.Ru 06:18
Наука
В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки
Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Российская газета 04:35
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%.
Известия 02:10
Общество
РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех
В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
Суть событий вчера в 04:57
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Политика
Совет директоров «Почты России» возглавил вице-премьер Акимов
«Назначить члена совета директоров АО «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров указанного акционерного общества», — сказано в документе.
Известия 05:06
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Футбол
Чемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
РБК вчера в 11:16