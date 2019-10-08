Политика
РИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа
Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 18:56
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Футбол
Футболист Златан Ибрагимович открыл в Швеции памятник самому себе
В Мальмё звезда шведского футбола Златан Ибрагимович открыл памятник самому себе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:42
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель
Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
Происшествия
Крестьяне наказали мэра города в Мексике
REGNUM вчера в 22:11
Политика
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Наука
Металинза скрутила свет в дискретную спираль
Исследователи создавали металинзу при помощи 3D-печати, а проходящий сквозь нее свет фокусировался в отдельных точках, расположенных вдоль трехмерной спирали.
N+1 07 октября в 13:11
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Общество
Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг
Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.
Ведомости вчера в 19:40
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
РИА Новости 01:27
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Хоккей
«Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка
Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
Красная весна 01:14
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
ТАСС вчера в 15:34
Хоккей
«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина
Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.
Газета.Ru 01:59
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Гаджеты
Буквы бегут с корабля. У одного из пользователей Samsung Galaxy Fold логотип начал «осыпаться»
Смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся уже достаточно долго для того, чтобы понять, что каких-то серьёзных проблем с ним нет.
iXBT.com вчера в 14:51
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM 07 октября в 14:45
Хоккей
«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, обыграв «Локомотив»
Чемпионат вчера в 14:18
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Политика
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29