Политика
Пятый каналВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Потери туристической индустрии страны в июле–августе оцениваются примерно в 113 миллионов долларов. Глава администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью для телекомпании «Имеди» рассказала об убытках, которые понес Тбилиси после запрета авиасообщения с Москвой.
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Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
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