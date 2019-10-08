Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

с чего всё началось

Потери туристической индустрии страны в июле–августе оцениваются примерно в 113 миллионов долларов. Глава администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью для телекомпании «Имеди» рассказала об убытках, которые понес Тбилиси после запрета авиасообщения с Москвой.

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Происшествия В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Стоящий на вооружении ВВС Индонезии вертолет Ми-35П российского производства снес декорации и трибуны во время парада по случаю 74-й годовщины с момента создания Вооруженных сил государства.

Здоровье Олег Касимов покинул пост главврача клинической больницы РЖД Касимов был назначен на должность главного врача Дорожной клинической больницы в 1997 году.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Политика «Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.

Культура Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Политика Посол Украины удивился заявлению спецпредставителя ОБСЕ по Крыму Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что такая позиция представителя ОБСЕ вызывает недоумение и предположил, что ему «просто не хватило времени на полный ответ», передаёт «Укринформ».

Происшествия Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Происшествия В Луганской области националисты подрались с полицией Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Здоровье В Белгороде заседала рабочая группа по подготовке Госсовета В Белгороде помощник президента Российской Федерации, секретарь Государственного совета Игорь Левитин провел выездное заседание рабочей группы по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Футбол Жена Варди ответила на обвинение в сливе информации о супруге Руни Ребека Варди, жена нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди, в своём «твиттере» ответила на заявление Колин Руни, супруги форварда «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни, которая обвинила её в сливе личной информации таблоиду The Sun.