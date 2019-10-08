Экономика
РИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на рейсы в Россию
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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Грузия за два месяца потеряла 113 млн долларов из-за запрета авиарейсов из России
Общественное телевидение России19:42
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Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
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Отмечается, что Малкин не сможет помочь своей команде из-за травмы нижней части тела. Срок его восстановления составит один месяц.
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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
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Авто
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Полиция завела дело после массовой драки у новосибирского рынка
Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой из травматического оружия у Хилокского рынка в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
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Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Шоу-бизнес
Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк
Ведущий онколог клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник прокомментировал сообщения о выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы.
Гаджеты
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Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
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Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
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