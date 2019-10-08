Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Грузии оценили ущерб от запрета на рейсы в Россию

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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Грузия за два месяца потеряла 113 млн долларов из-за запрета авиарейсов из России

Общественное телевидение России19:42

Ущерб от запрета на полёты в Россию назвали в Грузии

News.ru19:41

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газета16:28

Грузия подсчитала многомиллионный ущерб от потери авиасообщения с РФ

РЕН ТВ19:00

В Грузии оценили ущерб от запрета на рейсы в Россию

РИА Новости18:40

В Грузии посчитали убытки от приостановки рейсов из России

REGNUM19:19

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАСС16:19
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
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Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
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Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
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Резонансное акустическое перемешивание увеличило эффективность взрывчатки

Как пишет Jane’s, в новой системе используется технология резонансного акустического перемешивания (Resonant Acoustic Mixing, RAM), разработанная во второй половине 2000-х годов компанией Resodyn для смешивания жидких сред, в первую очередь компонентов полимерного связующего.
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Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ

РИА Новости вчера в 15:28
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Малкин выбыл на месяц из-за травмы

Отмечается, что Малкин не сможет помочь своей команде из-за травмы нижней части тела. Срок его восстановления составит один месяц.
REGNUM 02:25
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM 17:10
Политика

Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 18:56
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Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
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Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

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Новым соперником Усика станет Уизерспун

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Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Газета Кемерова вчера в 22:34
Политика

Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости 18:45
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Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом

Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX

Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
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Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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Полиция завела дело после массовой драки у новосибирского рынка

Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой из травматического оружия у Хилокского рынка в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 07:16
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Политика

Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов

Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
РБК 16:08
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Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
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Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
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Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк

Ведущий онколог клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник прокомментировал сообщения о выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы.
Газета.Ru 11:06
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Руанда начала производить первый в Африке смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Известия 20:16
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Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
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Происшествия

Экс-начальник колонии, где сидели Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск

Life.ru 11:01
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Лангле: каждый день страдаю от Месси

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WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
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ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
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Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

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