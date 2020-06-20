Политика
Взгляд.руВ Тбилиси проходит антироссийская акция
Антироссийская акция проходит на проспекте Руставели в Тбилиси в субботу – ее участники собрались в годовщину событий 20 июня 2019 года, когда произошли беспорядки, вызванные визитом российских депутатов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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В Тбилиси накануне прошла антикремлевская акция, приуроченная к годовщине «Ночи Гаврилова»
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