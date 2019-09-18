Экономика
Газета.RuВ Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России
Финансовые потери не заставили себя ждать - бюджет страны уже недосчитался свыше $100 млн. Туристическая отрасль Грузии терпит убытки после того, как в результате беспорядков на улицах Тбилиси летом 2019-го было прекращено авиасообщение между Россией и Грузией.
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфакс18 сентября в 03:00
В Грузии подсчитали, во что им обошлось снижение турпотока из России
Южный Федеральный17 сентября в 21:08
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В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
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