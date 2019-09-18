Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России

Финансовые потери не заставили себя ждать - бюджет страны уже недосчитался свыше $100 млн. Туристическая отрасль Грузии терпит убытки после того, как в результате беспорядков на улицах Тбилиси летом 2019-го было прекращено авиасообщение между Россией и Грузией.
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В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России

Газета.Ru10:19

Доход Грузии от туризма в августе снизился на 10,6%

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Нацбанк: Грузия в августе потеряла 10% доходов от туристов

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В Грузии подсчитали, во что им обошлось снижение турпотока из России

Южный Федеральный17 сентября в 21:08
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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