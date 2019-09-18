Финансовые потери не заставили себя ждать - бюджет страны уже недосчитался свыше $100 млн. Туристическая отрасль Грузии терпит убытки после того, как в результате беспорядков на улицах Тбилиси летом 2019-го было прекращено авиасообщение между Россией и Грузией.

В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Футбол «Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ «Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.

Киберспорт В демоверсии Code Vein появился новый уровень Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.

Происшествия Во Владивостоке загорелся торговый центр Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Политика Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Политика Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.

Авто Lexus выпустил первую серийную яхту Первая серийная яхта Lexus, которая получила название LY 650, позиционируется как еще один флагман бренда, став в один ряд с седаном LS, купе LC и внедорожником LX.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Хаби Алонсо может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала» Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может пригласить экс-полузащитника «Ливерпуля» Хаби Алонсо на пост главного тренера сливочных.

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Экономика Саудовская Аравия заставит богатых граждан купить акции Saudi Aramco Правительство Саудовской Аравии хочет "заставить и принудить" десятки богатых семей принять участие в первичном размещении акций (IPO) государственной нефтедобывающей компании Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco).

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Происшествия Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.

Армия и оружие Колонна российской военной техники напугала украинцев Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван высказалась о ее шраме на шее За приемом лекарственных препаратов Анастасию не замечали, а был ли шрам на ее шее – подруги даже не заметили.

Авто В России появился новый Porsche Cayenne Coupe Новый Cayenne Coupe практически полностью повторяет стандартное исполнение кроссовера, но имеет более скошенную заднюю часть.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Армия и оружие Американский генерал признал подготовку к нападению на Калининград О наличии плана, позволяющего преодолеть интегрированную систему противовоздушной обороны (IADS) в Калининграде, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.