Политика
Национальная служба новостейВ Грузии подсчитали убытки от отмены авиасообщения с Россией
Отмена авиасообщения с Россией принесла Грузии убытки на более чем 100 миллионов долларов. Такие данные привела руководитель Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили, сообщает RT.
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с чего всё началось
Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
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