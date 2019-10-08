Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

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Отмена авиасообщения с Россией принесла Грузии убытки на более чем 100 миллионов долларов. Такие данные привела руководитель Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили, сообщает RT.

В Грузии подсчитали убытки от отмены авиасообщения с Россией

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