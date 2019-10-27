Политика
Lenta.ruВ Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Его слова приводит РИА Новости. Гахария отметил, что бюджет страны потерпел такие убытки за пять месяцев после июльского запрета России.
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Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и ребёнка в Калужской области
RT на русском 13:21
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Здоровье
Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы
По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
Аргументы и Факты 02:22
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.
Экономика сегодня 16:16
Общество
В Москве за сезон погибли 45 мотоциклистов
Интерфакс 13:41
Политика
ООС: добровольцы на видео с Зеленским не представляют ВСУ
RT на русском 18:44
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК 23 октября в 22:39
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 17:15
Кино
Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
РБК 24 октября в 00:35
Футбол
Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы
Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Чемпионат 13:00
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Экономика
В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей.
Татар-информ 23 октября в 15:20
Происшествия
Полиция предъявила обвинение водителю грузовика с 39 телами
Сразу после задержания водителя полиция не могла решить, предъявлять ли ему обвинения. Помимо Мориса Робинсона задержаны еще трое.
Коммерсантъ 18:21
Футбол
Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»
В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Уотфорда, а Бернли в гостях встретится с Шеффилд Юнайтед.
Советский спорт 14:20
Политика
Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым
Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Взгляд.ру 14:33
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Автоспорт
Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Единоборства
Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса
В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Происшествия
Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети
Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь человек погибли и девять пострадали.
ФАН 01:53
Армия и оружие
Минобороны показало видео переброски С-300 на границу с Афганистаном
Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщал, что ЗРК С-300 «Фаворит» впервые перебросили на границу Таджикистана и Афганистана.
РБК 10:46
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09