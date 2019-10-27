Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Его слова приводит РИА Новости. Гахария отметил, что бюджет страны потерпел такие убытки за пять месяцев после июльского запрета России.

В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

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