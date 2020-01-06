Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Грузии погиб под лавиной турист из России

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети) попал под лавину и погиб российский турист. По сообщению пресс-службы МВД Грузии, это произошло накануне, однако найти его спасателям удалось лишь сегодня, 6 января. Туриста из России был обнаружен мертвым, передает ТАСС.
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В Грузии российский турист погиб при сходе лавины

Гражданин России попал под лавину на горнолыжном грузинском курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети) и погиб на месте. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Грузии.
ТАСС00:59

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В Грузии при сходе лавины погиб турист из России

Российская газета01:35

В Грузии погиб российский турист

Lenta.ru01:20

Российский турист погиб под лавиной на горнолыжном курорте в Грузии

РИА Новости01:20

В Грузии российский турист погиб при сходе лавины

ТАСС00:59
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