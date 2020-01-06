Происшествия
Вести.RuВ Грузии погиб под лавиной турист из России
На грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети) попал под лавину и погиб российский турист. По сообщению пресс-службы МВД Грузии, это произошло накануне, однако найти его спасателям удалось лишь сегодня, 6 января. Туриста из России был обнаружен мертвым, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Гражданин России попал под лавину на горнолыжном грузинском курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети) и погиб на месте. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Грузии.ТАСС00:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Гаджеты
IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei
Согласно информации, распространяющейся в Сети, смартфон iPhone SE2 получит боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Армия и оружие
Кувейт опроверг предоставление базы для удара США по Ираку
Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.
Политика
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев
Некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, имеют ценность для иранской культуры В своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп написал о готовности Вашингтона нанести удар по 52 иранским объектам, в случае атаки на американцев.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Общество
В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
Хоккей
Олимпийский чемпион Кожевников: судьи в конце помогли Канаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение национальной команды России от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
Юноша погиб в Нижегородской области, защищая женщину от грабителя
В Нижегородской области один молодой человек погиб, а второй был ранен, в результате попытки защитить местную жительницу от разбойного нападения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Религия
В храмах Миасса пройдут рождественские богослужения
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Экономика
В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Футбол
Чугайнов считает, что российский футбол деградирует
Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Космос
«Hubble» сфотографировал гигантскую спиральную галактику
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок крупнейшей спиральной галактики в локальной Вселенной, которая в 2,5 раза превосходит по размеру Млечный Путь и содержит более триллиона звезд.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Кино
Тарантино завоевал «Золотой глобус» за лучший сценарий
"Газета.Ru" следит за премией в режиме онлайн.
Теннис
Даниил Медведев принёс сборной России победу над США
Российский теннисист Даниил Медведев принёс своей команде второе очко в матче группового этапа АТР Cup против США.