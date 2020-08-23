Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
Сразу два игрока «Локомотива» получили травмы в первом тайме встречи четвертого тура чемпионата России со «Спартаком»: на 18-й минуте поле покинул полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, а на 36-й – Алексей Миранчук.
"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.