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РБК
РБК

В Грузии при падении микроавтобуса с обрыва погибли 17 человек

В Душетском муниципалитете в Грузии микроавтобус упал с обрыва, погибли 17 человек, сообщило МВД страны.В источнике
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Интерфакс

Число жертв аварии с микроавтобусом в Грузии выросло до 17

Интерфаксвчера в 15:23
Коммерсантъ

Число погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Грузии увеличилось до 17

Коммерсантъ17:40
РИА Новости

В Грузии 17 человек погибли при падении микроавтобуса с обрыва

РИА Новостивчера в 16:40
ТАСС

В Грузии микроавтобус сорвался с обрыва

ТАСС17:41
Известия

Число жертв падения автобуса с 80-метровой высоты в Грузии выросло до 17

Известиявчера в 15:31
Взгляд.ру

В горах Грузии погибли 17 пассажиров микроавтобуса

Взгляд.рувчера в 12:33
Sputnik Грузия

Страшное ДТП в горах Грузии – погибли 12 человек

Sputnik Грузиявчера в 12:39

Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новостивчера в 13:40
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Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВвчера в 10:33
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Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в матче со «Спартаком»

Сразу два игрока «Локомотива» получили травмы в первом тайме встречи четвертого тура чемпионата России со «Спартаком»: на 18-й минуте поле покинул полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, а на 36-й – Алексей Миранчук.
Советский спортвчера в 12:46

Разборка прототипа Apple AirPower показала, почему станция беспроводной зарядки так и не вышла на рынок

Если в опубликованном ролике проходила разборка реального прототипа AirPower, то он действительно проливает свет на причины, по которым Apple отказалась от производства этих зарядных станций.
3DNewsвчера в 09:58

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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