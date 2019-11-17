Политика
Эхо МосквыПротестующие в Тбилиси заблокировали вход в грузинский парламент
Как передает телеканал IMEDI, люди возвели баррикаду из мешков мусора и песка. Кроме того, участники демонстрации разбили палатки у всех входов в здание. Накануне в Тбилиси прошел митинг с требованием провести внеочередные выборы по пропорциональной системе.
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Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.
— Григол Вашадзе, грузинский дипломатТАСС вчера в 08:39
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