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Как передает телеканал IMEDI, люди возвели баррикаду из мешков мусора и песка. Кроме того, участники демонстрации разбили палатки у всех входов в здание. Накануне в Тбилиси прошел митинг с требованием провести внеочередные выборы по пропорциональной системе.

Протестующие в Тбилиси заблокировали вход в грузинский парламент

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