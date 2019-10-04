с чего всё началось

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

В Грузии вызвали на допрос оскорбившего Путина журналиста

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