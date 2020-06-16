Политика

РБКРБКВ Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте. Задержанного обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельного документа.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Что произошло за ночь 16 июня. Коротко

Новая газета01:04

В Грузии задержали россиянина. Он хотел убить журналиста, оскорбившего Путина

URA.Ruвчера в 22:58

Спецслужбы Грузии задержали гражданина России Васамбека Бокова

News.ruвчера в 14:40

Россию обвинили в подготовке покушения на грузинского журналиста-матершинника Габунию

Комсомольская правдавчера в 16:40

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Коммерсантъвчера в 16:20

Гражданина России задержали в Тбилиси по подозрению в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию

Эхо Москвы01:01

В Тбилиси задержали россиянина по подозрению в подготовке покушения на ведущего, обматерившего Путина

Дождьвчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
1,1K
Происшествия

Под Кемерово в лобовом ДТП пострадали семь человек

Под Кемерово около восьми часов утра по местному времени произошло лобовое ДТП на автотрассе в Беловском районе.
Актуальные Новости 01:57
Игры

Resident Evil Village не выйдет на консолях текущего поколения

Дни24 вчера в 12:36
23
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова

Культуромания вчера в 08:37
48
Происшествия

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

Lenta.ru 01:39
3
Общество

Усс заявил, что критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

РИА Новости 01:44
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП

Мойка78 вчера в 20:05
502
Происшествия

Трое новосибирцев в один день умерли от коронавируса

Сразу трое пенсионеров умерли от коронавируса в Новосибирске за прошедшие сутки.
НДН.инфо 00:48
52
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
2,1K
Наука

Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Evo-rus.com 14 июня в 15:31
45
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
15
Здоровье

Василий Орлов: «Амурчане не переболели коронавирусом»

Есть распространенная теория, что Амурской области в хорошем смысле "повезло", потому что мы якобы переболели ранее.
Амурская правда 01:42
Общество

Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер

Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
2,8K
Здоровье

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
317
Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия

В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.
Российская газета 01:56
Происшествия

СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве

"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
12
Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 00:44
38
Футбол

Полузащитник «Зенита» Кузяев может перейти в «Марсель»

Марсель, Франция, 16 июня 2020, 08:47 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти во французский «Марсель».
REGNUM 01:47
Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
2,1K
Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
34
Экономика

Правительство увеличит в 3 раза объем льготной сельской ипотеки

В рамках проекта "Сельская ипотека" банки уже выдали кредиты на сумму 28 миллиардов руб. для улучшения жилищных условий свыше 10 тысячи семей, или финансирования покупки 1 миллиона кв. м жилья.
Вести.Ru вчера в 04:31
41
Здоровье

Из-за коронавируса детский отдых в Иркутской области отменен не будет

Tkgorod.ru вчера в 03:55
13
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

RT на русском вчера в 22:45
497
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
1,4K
Наука

Раскрыли способ защиты в кишечнике от коронавируса

Раскрыт способ российскими учеными защиты от коронавируса в кишечнике человека.
Evo-rus.com вчера в 15:39
38
Общество

Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски

Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить.
Чемпионат вчера в 12:19
39
Общество

В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 12:34
6
Футбол

Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах

Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings вчера в 15:26
Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николоз Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, экс-генеральный директор телеканала «Рустави 2», бывший министр юстиции, а также науки и образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное