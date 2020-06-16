Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте. Задержанного обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельного документа.

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

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