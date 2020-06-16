Политика
РБКВ Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте. Задержанного обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельного документа.
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Россию обвинили в подготовке покушения на грузинского журналиста-матершинника Габунию
Комсомольская правдавчера в 16:40
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Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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Под Кемерово в лобовом ДТП пострадали семь человек
Под Кемерово около восьми часов утра по местному времени произошло лобовое ДТП на автотрассе в Беловском районе.
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Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова
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Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
Мойка78 вчера в 20:05
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Трое новосибирцев в один день умерли от коронавируса
Сразу трое пенсионеров умерли от коронавируса в Новосибирске за прошедшие сутки.
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Известия вчера в 19:50
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Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
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Василий Орлов: «Амурчане не переболели коронавирусом»
Есть распространенная теория, что Амурской области в хорошем смысле "повезло", потому что мы якобы переболели ранее.
Амурская правда 01:42
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Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер
Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
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В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия
В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.
Российская газета 01:56
Происшествия
СМИ узнало, как стрелок готовился к нападению на полицейских в Москве
"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
РИА Новости вчера в 19:32
Футбол
Полузащитник «Зенита» Кузяев может перейти в «Марсель»
Марсель, Франция, 16 июня 2020, 08:47 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти во французский «Марсель».
REGNUM 01:47
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
Экономика
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В рамках проекта "Сельская ипотека" банки уже выдали кредиты на сумму 28 миллиардов руб. для улучшения жилищных условий свыше 10 тысячи семей, или финансирования покупки 1 миллиона кв. м жилья.
Вести.Ru вчера в 04:31
Здоровье
Из-за коронавируса детский отдых в Иркутской области отменен не будет
Tkgorod.ru вчера в 03:55
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Наука
Раскрыли способ защиты в кишечнике от коронавируса
Раскрыт способ российскими учеными защиты от коронавируса в кишечнике человека.
Evo-rus.com вчера в 15:39
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски
Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить.
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Общество
В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 12:34
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings вчера в 15:26
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41