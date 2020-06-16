Политика

Газета.RuГазета.RuРоссиянина задержали в Грузии по делу о подготовке заказного убийства

Россиянина задержали "на основании однозначных и убедительных доказательств" в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки заказного убийства.
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В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства

РИА Новости01:55

Что произошло за ночь 16 июня. Коротко

Новая газета01:04

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Коммерсантъвчера в 16:20

СГБ Грузии призвала не мешать следствию по делу задержанного гражданина России

Sputnik Грузиявчера в 18:27

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

Интерфаксвчера в 17:54

«Свободная Россия»: СМИ Грузии: Задержанный россиянин подозревается в покушении на журналиста, оскорбившего Путина

Эхо Москвы06:35

В Тбилиси задержали россиянина по подозрению в подготовке покушения на ведущего, обматерившего Путина

Дождьвчера в 14:15
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
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Экономика

Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12%

Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12% и превысил 86 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании бюро кредитных бюро "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Urbc.Ru вчера в 00:25
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Экономика

На программу льготной сельской ипотеки выделят еще 2 млрд рублей

Банки уже выдали селянам в рамках программы порядка 28 млрд рублей. Улучшить жилищные условия получили шанс более 10 000 семей.
RuNews24.ru вчера в 03:42
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Общество

Пять заместителей главного редактора «Ведомостей» подали в отставку

После приобретения издания на пост главного редактора был поставлен Шмаров. С коллективом редакции у него сразу же начался конфликт.
Реальное время вчера в 07:39
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Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Lenta.ru 02:48
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Экономика

Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму

Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
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Общество

В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в законопроекте.
Газета.Ru 05:49
1,7K
Общество

С 19 июня 2020 года вырастут декретные выплаты

Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету.
Интересная Россия 14 июня в 22:03
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Авто

Tesla Model S стала первым электромобилем с запасом хода в 643,74 км

Примечательно, что Тесла надеялся преодолеть 643-километроый запас хода и ранее, но всего, чего им удалось достичь была лишь отметка в 629,25 км. Илон Маск даже обвинил EPA (организация по охране окружающей среды США) в том, что он оставил ключи в Model S на ночь, что привело к разрядке батареи на 2% - случилось это накануне тестирования.
CarsWeek.ru 02:24
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
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Политика

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Общество

Правительство РФ повысило минимальный размер пособия по безработице

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере – 12 130 руб. в период, не превышающий три месяца, но не позднее 1 октября.
Гарант вчера в 03:40
2,1K
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

РИА Новости 05:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией

РИА Новости вчера в 09:41
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Наука

Птицы и рыбы могут различать цвета, недоступные зрению человека

В ходе экспериментов с колибри ученые пришли к выводу, что птицы, а также рептилии, амфибии и даже рыбы способны различать оттенки, которые недоступны для зрения человека.
Pravda.Ru 04:25
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС США над Балтийским морем

Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота были подняты в воздух для перехвата американских бомбардировщиков В-52H и самолетов-разведчиков НАТО, сообщили в Минобороны России.
ПолитРоссия вчера в 12:07
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
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Общество

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
Ведомости 05:08
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой открыли памятник

На могиле российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой, безвременно ушедшей в 38 лет в марте прошлого года из-за заражения крови после незначительной травмы, установили памятник.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразились 46 беременных женщин

С начала эпидемии в Саратовской области инфекцией COVID-19 заболели 46 беременных женщин.
FreeNews-Volga 06:05
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Кино

Крис Эванс хотел бы сыграть Человека-паука, но ему не нравится костюм супергероя

В интервью SCMP исполнитель роли Капитана Америка Крис Эванс признался, что его любимым супергероем с детства был Человек-паук.
КиноПоиск 05:02
Общество

Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

В ведомстве уточнили, что такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.
ТАСС вчера в 11:49
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
8
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
ТАСС 03:41
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Происшествия

В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью

В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
19
Общество

Сергей Аксенов отменил парад в Симферополе

Военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Симферополе не будет, сообщил в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.
Коммерсантъ 06:24
11
Здоровье

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
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Происшествия

В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе

В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:52
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом

Фадеев называет последние пять лет своей жизни «настоящим адом», который он долгое время принимал как нечто нормальное.
Слово и Дело 05:13
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Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
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