Россиянина задержали "на основании однозначных и убедительных доказательств" в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки заказного убийства.

Россиянина задержали в Грузии по делу о подготовке заказного убийства

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