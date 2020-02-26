Здоровье
Комсомольская правдаВ Грузии выявили первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге о том, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Заболевший приехал в Грузию из Ирана через Азербайджан.
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Комментарии
Политика
Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям
Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель
По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Политика
В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
Армия и оружие
Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Общество
Ростуризм рекомендовал не ездить в Италию
Ростуризм настоятельно рекомендует россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею до стабилизации там ситуации с коронавирусом.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Политика
Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Кино
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2744 человек
Всего же на круизном лайнере коронавирус выявили у более чем 600 человек, умерли из которых четверо.
Единоборства
Нурмагомедов считает Фергюсона своим самым сильным соперником
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что американец Тони Фергюсон является его сильнейшим соперником.
Теннис
Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия.
Политика
Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Шоу-бизнес
Самойлова показала идеальное тело после четвертого кесарева
Политика
В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Происшествия
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.