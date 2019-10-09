Политика

РидусРидусВ Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ

Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Газета.Ru07:42

Убытки Грузии: урок другим странам, принимающим туристов из России

REGNUM07:50

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19

В Грузии оценили ущерб от отсутствия авиасообщения с Россией

RT на русскомвчера в 21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35
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Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Автоновости дня 04:25
Недвижимость

В России подорожала аренда жилья

По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Авто

В РФ продажи внедорожника от GAC Motor стартуют в декабре

В РФ в скором времени стартуют продажи автомобилей от GAC Motor, машины можно будет приобрести у дилеров в декабре.
Актуальные Новости вчера в 01:22
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
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Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Шоу-бизнес

Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков

На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me 10:21
Армия и оружие

Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске

Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

Газета.Ru 05:00
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
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Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Газета.Ru 11:25
Здоровье

В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 19:54
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Российские ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей

"Сегодня профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 30 лет предусматривает переход на маложировые рационы питания", – приводит слова ученого "РГ".
Труд 16:04
Армия и оружие

ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии

Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
ТАСС 17:43
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

iReactor 07 октября в 03:33
Футбол

ФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым

«Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
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В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru вчера в 15:29
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
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Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей 17:14
Армия и оружие

Дамаск осудил Турцию за планы начать военную операцию в Сирии

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, где Анкара намерена начать военную операцию по созданию так называемой «зоны безопасности».
iReactor 07:04
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Экономика

Нелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года

С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
Газета.Ru вчера в 13:12
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
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