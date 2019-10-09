Политика
РидусВ Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ
Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Автоновости дня 04:25
Недвижимость
В России подорожала аренда жилья
По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 06:01
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Авто
В РФ продажи внедорожника от GAC Motor стартуют в декабре
В РФ в скором времени стартуют продажи автомобилей от GAC Motor, машины можно будет приобрести у дилеров в декабре.
Актуальные Новости вчера в 01:22
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me 10:21
Армия и оружие
Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске
Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Здоровье
В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 19:54
Здоровье
Российские ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей
"Сегодня профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 30 лет предусматривает переход на маложировые рационы питания", – приводит слова ученого "РГ".
Труд 16:04
Армия и оружие
ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии
Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
ТАСС 17:43
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
iReactor 07 октября в 03:33
Футбол
ФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым
«Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН.
Бомбардир.ру вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru вчера в 15:29
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Политика
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей 17:14
Армия и оружие
Дамаск осудил Турцию за планы начать военную операцию в Сирии
7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, где Анкара намерена начать военную операцию по созданию так называемой «зоны безопасности».
iReactor 07:04
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Экономика
Нелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года
С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
Газета.Ru вчера в 13:12
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 07 октября в 04:13