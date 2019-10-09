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Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газета08 октября в 16:28
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