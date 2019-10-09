Политика

РидусРидусВ Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ

Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Газета.Ruвчера в 07:42

Убытки Грузии: урок другим странам, принимающим туристов из России

REGNUMвчера в 07:50

В Грузии оценили ущерб от отсутствия авиасообщения с Россией

RT на русском08 октября в 21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБК08 октября в 22:35

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новости08 октября в 18:40

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газета08 октября в 16:28

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАСС08 октября в 16:19
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Происшествия

Жители Иркутска потеряли 12 млн рублей в очередной финансовой пирамиде

Полиция в Иркутске расследует уголовное дело о невыплате вкладов пайщикам кредитного кооператива.
ИА Альтаир 00:00
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву

RT на русском вчера в 23:21
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Кино

Съемки сериала о Началовой вызвали скандал

Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер 08 октября в 07:31
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета вчера в 13:37
Авто

«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель

Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня 08 октября в 02:06
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Происшествия

В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных

Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.
ТАСС вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Больной раком и парализованной Анастасии Заворотнюк дали 48 часов

Ugpressa.ru вчера в 11:18
Армия и оружие

Шойгу может посетить КНДР в октябре

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия вчера в 21:24
Политика

Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru вчера в 11:12
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.
9111.ru вчера в 08:04
Армия и оружие

Пуск ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море попал на видео

Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил пуск ракет "Калибр" по целям в Черном море.
Sputnik Литва вчера в 23:30
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Футбол

Сборная Германии упустила победу над Аргентиной

LiveSport.ru вчера в 16:57
Армия и оружие

Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
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В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК вчера в 19:28
Кино

Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
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Авто

Lada Vesta с вариатором встала на конвейер

Как сообщалось ранее, вариатор будет работать в паре с 113-сильным мотором Renault-Nissan.
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Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

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Русская Планета вчера в 11:08
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Майли Сайрус экстренно госпитализирована

Газета.Ru вчера в 05:46
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Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
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В 2027 году Россия запустит на Луну мини-луноход

Царьград вчера в 18:02
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Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну в 2015 году, когда подписал Минские соглашения.
РБК вчера в 22:56
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