Политика
РидусВ Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ
Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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