Политика

РидусРидусВ Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ

Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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