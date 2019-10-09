Политика

РидусРидусВ Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ

Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

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