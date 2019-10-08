Политика
Пятый каналВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Потери туристической индустрии страны в июле–августе оцениваются примерно в 113 миллионов долларов. Глава администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью для телекомпании «Имеди» рассказала об убытках, которые понес Тбилиси после запрета авиасообщения с Москвой.
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с чего всё началось
Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".РИА Новостивчера в 18:40
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В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Российская газетавчера в 16:28
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Власти ЛНР ранее сообщали, что разведение сил, запланированное на 12:00 мск, сорвано по вине украинской стороны.
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REGNUM вчера в 04:43
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Газета.Ru вчера в 17:06
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REGNUM 06:15
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Газета.Ru 08:00
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Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
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Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Российская газета 08:56
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Авто
АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van
Представитель тольяттинского завода опроверг появившуюся в СМИ информацию о выпуске нового "каблучка" Lada.
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Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
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Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
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РБК 09:16
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей
Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей.
Интерфакс 05:50
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
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Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Футбол
Месси рассказал, что хотел уйти из «Барселоны»
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда он хотел уйти из испанского клуба.
Нева Спорт 04:59
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51