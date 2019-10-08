Политика

Пятый каналПятый каналВ Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Потери туристической индустрии страны в июле–августе оцениваются примерно в 113 миллионов долларов. Глава администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью для телекомпании «Имеди» рассказала об убытках, которые понес Тбилиси после запрета авиасообщения с Москвой.
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новостивчера в 18:40

Подробнее о событии

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Газета.Ru07:42

Убытки Грузии: урок другим странам, принимающим туристов из России

REGNUM07:50

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Российская газетавчера в 16:28

В Грузии оценили ущерб от отсутствия авиасообщения с Россией

RT на русскомвчера в 21:43

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РИА Новостивчера в 18:40

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

РБКвчера в 22:35

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

ТАССвчера в 16:19
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Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

РБК 09:26
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Армия и оружие

Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили

Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 09:44
Экономика

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Российская газета 00:43
Происшествия

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Власти ЛНР ранее сообщали, что разведение сил, запланированное на 12:00 мск, сорвано по вине украинской стороны.
News.ru 08:06
Политика

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Политика

«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа

Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
REGNUM 06:15
Музыка

Лигалайз посвятил России клип о застое

Российский рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз) опубликовал на YouTube клип на свою песню "Застой 2.0".
Газета.Ru 08:00
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

Российская газета 08:56
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Авто

АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van

Представитель тольяттинского завода опроверг появившуюся в СМИ информацию о выпуске нового "каблучка" Lada.
Авторамблер 04:51
Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Политика

Пашинян опубликовал фото с Кардашьян после крестин ее детей в Армении

РЕН ТВ 10:02
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Спорт

Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории

Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° вчера в 16:13
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика

Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей.
Интерфакс 05:50
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Шоу-бизнес

Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле

Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Футбол

Месси рассказал, что хотел уйти из «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда он хотел уйти из испанского клуба.
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Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
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