Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.

с чего всё началось

Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, 27 ноября заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью ТАСС.

В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

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