Политика

Красная веснаКрасная веснаВ Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, 27 ноября заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го

Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.
Известиявчера в 16:01

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Названы сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Известиявчера в 17:37
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Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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