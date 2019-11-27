Политика
Красная веснаВ Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией
Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, 27 ноября заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал информированный правительственный источник.Известиявчера в 16:01
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Политика
Кремль предупредил о нехватке времени на работу с Украиной по газу
Кремль предупредил о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
В официальной группе ВК LADA появилась информация, что с 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах марки стартует акция «Чёрная пятница».
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в войне с Россией
Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Политика
Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Шоу-бизнес
Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Происшествия
В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Политика
Меркель не покинет пост канцлера Германии досрочно
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не уйдет с поста досрочно и отработает свой срок полностью.
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Происшествия
ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
Футбол
Лэмпард усомнился в профессионализме Баркли
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Россом Баркли.
Общество
Минюст признал решение ЕСПЧ о выплате компенсации семье Магнитского
Россию признали виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека и обязали выплатить заявителям €34 000 компенсации морального вреда.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Здоровье
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.