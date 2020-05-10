Происшествия
REGNUMВ Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
По данным портала Dryad Global, в результате нападения пиратов могли быть похищены двое граждан РФ, входившие в состав экипажа судна. Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении как минимум 16 моряков пиратами в Гвинейском заливе у берегов Габона и Нигера.
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Политика
Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне
"Наша страна на сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне", — заявил российский лидер.
ИА Красная Весна 07:55
Происшествия
После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов
Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Политика
В Болгарии осудили предложение мэра убрать советский памятник
София, 10 мая 2020, 15:48 — REGNUM В Болгарии общественники призвали власти защитить памятник советским воинам в Софии, который потребовали его убрать глава районной администрации Лозенец Константин Павлов.
REGNUM 08:48
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Футбол
«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтёр» Солигорск.
Чемпионат 07:00
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Происшествия
В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора
Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
Общество
Закрытые из-за коронавируса вестибюли метро в Москве откроются 12 мая
Часть вестибюлей метро в Москве, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, будут вновь открыты 12 мая.
Известия 08:47
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»
Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
Политика
Зеленский назвал условие выезда украинских трудовых мигрантов за границу
Зеленский добавил, что украинским властям важно знать, что права мигрантов защищены, людей обеспечили жильём и медицинской страховкой, а также, что их не выбросят на улицу.
REGNUM 05:23
Единоборства
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Lenta.ru 01:17
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Гаджеты
Более дешёвый процессор Intel превзошёл топовую модель компании
Источники смогли протестировать ноутбуки Gigabyte Aero 15 и Aero 17 на более дешёвом процессоре и MSI GS66 — на топовом.
Ferra 08:52
Общество
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
Герцог Люксембурга и его супруга Стефания впервые стали родителями
20 октября 2012 года в городской ратуше Люксембурга состоялась церемония бракосочетания.
Passion.ru 06:37
Общество
150 офицеров выпустились из Военно-морской академии в Калининграде
В Калининграде произвели в офицеры 150 выпускников филиала военного учебно-научного центра «Военно-морская академия».
Невские Новости 08:23