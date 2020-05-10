Происшествия

REGNUMREGNUMВ Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

По данным портала Dryad Global, в результате нападения пиратов могли быть похищены двое граждан РФ, входившие в состав экипажа судна. Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении как минимум 16 моряков пиратами в Гвинейском заливе у берегов Габона и Нигера.
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МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
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В Оренбурге извинились за плакат с немецкими солдатами к 9 Мая

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Авто

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В Дагестане семь населённых пунктов остались без автомобильного сообщения в результате обвала горной породы на автодорогу районного значения.
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Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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Армия и оружие

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