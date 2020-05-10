Происшествия
REGNUMВ Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
По данным портала Dryad Global, в результате нападения пиратов могли быть похищены двое граждан РФ, входившие в состав экипажа судна. Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении как минимум 16 моряков пиратами в Гвинейском заливе у берегов Габона и Нигера.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Шоу-бизнес
Собчак, Богомолов и Маликов устроили вечеринку на самоизоляции
Маликов с дочерью Стефанией исполнили песни о войне. Трехлетний сын Собчак тоже выступил перед публикой.
НТВ 11:24
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 02:03
Фигурное катание
Сотникова рассказала, что ее страшит после перенесенной операции
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что после операции ее страшит возвращение на лед.
МК-Спорт 11:20
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Футбол
8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях
Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
Sport24.ru 13:22
Общество
В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая
Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
Экономика
Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться
После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
Биатлон
Кузьмину раздирало изнутри, когда побеждал Логинов
Кузьмина призналась, что ее раздирало изнутри – ей хотелось написать Логинову и поддержать в сложной ситуации.
ProstoProSport 13:30
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Авто
Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA
Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru 02:04
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Происшествия
В Волгограде задержали руководителя следственного отдела СУ СКР
В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев, об этом сегодня сообщило ИА "Высота 102".
МТВ онлайн 12:37
Происшествия
В Дагестане произошёл обвал горной породы на автодорогу
В Дагестане семь населённых пунктов остались без автомобильного сообщения в результате обвала горной породы на автодорогу районного значения.
RT на русском 12:57
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
РБК 08:34
Общество
ФСИН получит 230 млн на выплаты сотрудникам в связи с коронавирусом
Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение правительства о выделении Федеральной службе исполнения наказаний 230 млн рублей на материальное стимулирование сотрудников, работающих с лицами, заражёнными коронавирусом.
News.ru 11:58
Общество
Маски и перчатки начнут продавать в метро Петербурга
Жители смогут купить как одноразовые, так и многоразовые средства индивидуальной защиты.
News.ru 10:45
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Экономика
Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия 09:02
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Армия и оружие
В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту
Lenta.ru вчера в 19:13
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16