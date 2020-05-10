Происшествия
REGNUMВ Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
По данным портала Dryad Global, в результате нападения пиратов могли быть похищены двое граждан РФ, входившие в состав экипажа судна. Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении как минимум 16 моряков пиратами в Гвинейском заливе у берегов Габона и Нигера.
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Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток 07:15
Здоровье
За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
Здоровье
Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Сотрудники Университета Цинциннати установили, что на третий день после заражения коронавирусом у многих пациентов проявляется симптом, связанный с нарушением обоняния, пишет ЕurekАlert.
Live24 08 мая в 07:17
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
Вечерняя Москва 08:51
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Общество
В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато
Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
РБК 09:09
Здоровье
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.
РИА Новости 09:15
Экономика
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Рост цен на продовольственные товары в России в апреле был ожидаем, однако ситуация в дальнейшем будет постепенно меняться и продовольственная инфляция будет снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 08 мая в 09:41
Здоровье
Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе
Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса вчера в 00:14
Шоу-бизнес
Как члены британской королевской семьи поздравили Арчи Маунтбеттен-Виндзора с днём рождения
Королева поздравляет своего восьмого правнука. instagram.com / theroyalfamily Все поклонники Виндзоров отмечают, что эти поздравления означают добрый настрой со стороны членов семьи принца Гарри и, возможно, намекают, что принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в состав семьи официально и представлять её интересы, как раньше.
SM News 07:55
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Общество
В Петербурге ввели обязательный масочный и перчаточный режимы
Напомним, в 29 населенных пунктах Ленобласти обязательный масочный режим был введен еще 8 мая.
Московский Комсомолец 05:14
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока
Министерство просвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября.
Российская газета 05:55
Единоборства
Нурмагомедов предсказал победу Фергюсона в бою с Гэтжи
ProstoProSport 08 мая в 10:06
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва вчера в 14:18
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Facebook объяснил удаление постов с фото Знамени Победы над Рейхстагом
Известия вчера в 14:38
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Общество
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на отсутствие возможности пить «как раньше»
Заслуженный артист Российской Федерации, актёр Михаил Ефремов пожаловался, что не может "выпивать как раньше".
Территория новостей 09:52
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда 08 мая в 23:44