По данным портала Dryad Global, в результате нападения пиратов могли быть похищены двое граждан РФ, входившие в состав экипажа судна. Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении как минимум 16 моряков пиратами в Гвинейском заливе у берегов Габона и Нигера.

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

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