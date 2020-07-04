Происшествия

РБКРБКВ Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
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с чего всё началось

В Армении расследуют смерть российского военного

Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).
ТАСС13:23

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В Армении завели уголовное дело по факту смерти российского военного

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В ЮВО подтвердили смерть российского военного в Армении

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В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

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Организована проверка по факту гибели военнослужащего РФ в Армении

Российская газета13:53

В Армении расследуют смерть российского военного

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Был контрактником: известны подробности о скончавшемся в Армении российском военнослужащем

Sputnik Армения13:57

В Армении нашли мертвым российского военного

РИА Новости14:11
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Наука

Новая мутация коронавируса стала в девять раз заразнее

Коронавирус мутировал и стал заразнее, предупреждает международная группа ученых.
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Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord полностью распродали по предзаказам

Как стало известно, смартфон OnePlus Nord в рамках первого этапа полностью распродали по предзаказам.
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу

ТАСС 22:58
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Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

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Политика

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
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Политика

Посольство США в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

Неизвестные расстреляли посольство США в иракском Багдаде в так называемой «зеленой зоне». Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.
Известия 22:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
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Кино

Названы самые популярные фильмы 1990-х годов

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках.
Газета.Ru 16:03
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
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Политика

Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Футбол

Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев

Газета.Ru 23:27
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
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Политика

Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
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Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой

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Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

Актуальные Новости вчера в 03:59
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK вчера в 03:16
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Происшествия

Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате

Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
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Канал НСТ опубликовал топ-10 лучших хорроров десятилетия

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Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
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Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
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Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос вчера в 13:03
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Общество

ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel

ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Znak.com вчера в 07:46
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