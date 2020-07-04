Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

с чего всё началось

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

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