Происшествия
ИнтерфаксВ Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. По ее словам, на теле были царапины.
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с чего всё началось
Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета Армении.ТАСС08:31
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