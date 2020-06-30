Политика

RT на русскомRT на русскомВ IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Об этом говорится в заявлении генсека федерации Энтони Белланже, поступившем в распоряжение RT.
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В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today

РБК13:30

Беспардонная цензура: в Союзе журналистов РФ отреагировали на запрет RT в Латвии

Sputnik Латвия13:20

В Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов

ТАСС09:13

В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

RT на русском13:45

Власти Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов

Газета.Ru09:14

В Госдуме предложили ответ на закрытие в Латвии вещания семи телеканалов RT

Известия11:11

Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT

РИА Новости10:42
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«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
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По «Черепашкам-ниндзя» снимут новый полнометражный анимационный фильм. Об очередной попытке экранизации сообщает Deadline.
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК 03:08
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Общество

Президент Путин наградил Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

Ульяновск.Экспресс вчера в 23:57
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Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews 28 июня в 04:11
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Общество

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 12 июля

В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз до воскресенья, 12 июля 2020.
Пензенская правда 13:02
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
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Шоу-бизнес

Гузеева обвинила невесту в грехе за бросание тортом в жениха

Lenta.ru 13:50
Спорт

Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни.
RT на русском 14:37
Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
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Общество

С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей

В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
Экспресс газета 04:44
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Армия и оружие

В России испытали «рой» истребителей под руководством Су-57

Военные в России провели эксперимент по применению способа взаимодействия истребителей Су-35 в воздухе: они летели в «стае» под командованием Су-57.
Gazeta.SPb 28 июня в 03:14
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
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Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус

News.ru 12:48
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Гаджеты

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 могут дебютировать 22 июля

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Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу

Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу В семье телеблондинки разыгралась очередная драма.
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Здоровье

Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»

Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
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Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
РБК 06:42
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
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Футбол

Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
RT на русском 15:11
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