Политика
RT на русскомВ IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Об этом говорится в заявлении генсека федерации Энтони Белланже, поступившем в распоряжение RT.
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Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Кино
«Черепашки-ниндзя» вновь перезапустят для большого экрана
По «Черепашкам-ниндзя» снимут новый полнометражный анимационный фильм. Об очередной попытке экранизации сообщает Deadline.
Культуромания 15:41
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Общество
Президент Путин наградил Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Ульяновск.Экспресс вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews 28 июня в 04:11
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 12 июля
В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз до воскресенья, 12 июля 2020.
Пензенская правда 13:02
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Спорт
Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни.
RT на русском 14:37
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
Экспресс газета 04:44
Армия и оружие
В России испытали «рой» истребителей под руководством Су-57
Военные в России провели эксперимент по применению способа взаимодействия истребителей Су-35 в воздухе: они летели в «стае» под командованием Су-57.
Gazeta.SPb 28 июня в 03:14
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу
Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу В семье телеблондинки разыгралась очередная драма.
Экспресс газета 13:13
Здоровье
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru 06:06
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
РБК 06:42
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Футбол
Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
RT на русском 15:11