Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Об этом говорится в заявлении генсека федерации Энтони Белланже, поступившем в распоряжение RT.

В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

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