"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.

с чего всё началось

В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина. Ранее об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина

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